追加：〔表〕きょうの投信設定（30日）＝7本、78億5688万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎チャイナ・メインランド人民元ファンド（四半期決算型）
／ユナイテッド投信投資顧問
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設定上限額：７０億円
設定額 ：２４億４９６９万円
販売会社 ：東洋証券(8614.T)、日本アジア証券
◎アジア転換社債ファンド
（円ヘッジ型／限定追加型／繰上償還条件付）２０１２─０３
／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：１９億４５７６万円
販売会社 ：岩井証券、コスモ証券、日産センチュリー証券、むさし証券
◎新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Ａコース
新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Ｂコース
／新光投信
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：・Ａコース：２億６２１４万円
・Ｂコース：２億５５７２万円
販売会社 ：みずほ銀行、みずほ証券
◎トレンド・アロケーション・オープン
／国際投信投資顧問
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：９億９９９３万円
販売会社 ：ＳＢＩ証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券
◎野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：３０００億円
設定額 ：１８億４３６３万円
販売会社 ：野村証券
◎メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１億円（自己設定）
設定額 ：１億円
販売会社 ：日の出証券
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