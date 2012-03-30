追加：〔表〕きょうの投信設定（30日）＝7本、78億5688万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎チャイナ・メインランド人民元ファンド（四半期決算型） ／ユナイテッド投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：７０億円 設定額 ：２４億４９６９万円 販売会社 ：東洋証券( 8614.T )、日本アジア証券 ◎アジア転換社債ファンド （円ヘッジ型／限定追加型／繰上償還条件付）２０１２─０３ ／損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：１９億４５７６万円 販売会社 ：岩井証券、コスモ証券、日産センチュリー証券、むさし証券 ◎新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Ａコース 新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Ｂコース ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：・Ａコース：２億６２１４万円 ・Ｂコース：２億５５７２万円 販売会社 ：みずほ銀行、みずほ証券 ◎トレンド・アロケーション・オープン ／国際投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：９億９９９３万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券 ◎野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：３０００億円 設定額 ：１８億４３６３万円 販売会社 ：野村証券 ◎メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額 ：１億円 販売会社 ：日の出証券