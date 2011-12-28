29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 野田首相がインドから帰国 １４：００ 大阪証券取引所、東京証券取引所が経営統合に向けた 「統合準備委員会（第１回）」に関する記者会見 １５：００民主党税調・社会保障と税の一体改革調査会合同総会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２８日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 イタリア国債入札 日印首脳会談 北朝鮮で金正日総書記の葬儀 ２９日（木） ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] 台湾中銀金利決定会合 イタリア国債入札 北朝鮮で金正日総書記に対する追悼大会 （東京 ２９日 ロイター）