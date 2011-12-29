30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：１５ １２月製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（木） ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] 北朝鮮で金正日総書記に対する追悼大会 台湾中銀金利決定会合 イタリア３年・１０年・変動利付債入札 ３０日（金） 韓国は休場 （東京 ３０日 ロイター）