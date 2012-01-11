UPDATE1: 小田急電鉄<9007.T>、期間3年の個人向け国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.34％

［東京 １１日 ロイター］ 小田急電鉄( 9007.T )<0#9007=JFI>は、期間３年の国内普 通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額１５０億円。個人投資家を対象に募集する。 主幹事の発表で明らかになった。 利率 ０．３４％ 発行価格 １００円 スプレッド 国債（第２６７回債と第２６９回債）案分レート＋０．１４％程度 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 小田急電鉄 申込期間 １月１２日─２７日 第５８回無担保社債 払込期日 １月３１日 発行額 １５０億円 各社債の金額 １００万円 期間 ３年 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・ 利率 ０．３４％ スタンレー証券 発行価格 １００円 社債管理者 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．３４０％ （代表）、住友信託銀行、 償還期限 ２０１５年１月２３日 三菱ＵＦＪ信託銀行 利払日 １月、７月の各２５日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（案 単位：百万円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４５４５、ＳＭＢＣ日興証３６６０、 大和証券キャピタル・マーケッツ３６６０、みずほ証１２６０、野村証１０５０、 岡三証２５５、ＳＭＢＣフレンド証１５０、東海東京証７５、コスモ証７５、 水戸証６０、丸三証６０、ＳＢＩ証６０、むさし証４５、東洋証４５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３２．５銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）