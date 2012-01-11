UPDATE1: 小田急電鉄<9007.T>、期間3年の個人向け国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.34％

Markets |
［東京 １１日 ロイター］ 小田急電鉄(9007.T)<0#9007=JFI>は、期間３年の国内普
通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額１５０億円。個人投資家を対象に募集する。
主幹事の発表で明らかになった。
利率 ０．３４％
発行価格 １００円
スプレッド 国債（第２６７回債と第２６９回債）案分レート＋０．１４％程度
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 小田急電鉄 申込期間 １月１２日─２７日
第５８回無担保社債 払込期日 １月３１日
発行額 １５０億円 各社債の金額 １００万円
期間 ３年 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・
利率 ０．３４％ スタンレー証券
発行価格 １００円 社債管理者 みずほコーポレート銀行
応募者利回り ０．３４０％ （代表）、住友信託銀行、
償還期限 ２０１５年１月２３日 三菱ＵＦＪ信託銀行
利払日 １月、７月の各２５日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
--------------------------------------------------------------------------------
・引受証券と引受額（案 単位：百万円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４５４５、ＳＭＢＣ日興証３６６０、
大和証券キャピタル・マーケッツ３６６０、みずほ証１２６０、野村証１０５０、
岡三証２５５、ＳＭＢＣフレンド証１５０、東海東京証７５、コスモ証７５、
水戸証６０、丸三証６０、ＳＢＩ証６０、むさし証４５、東洋証４５
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３２．５銭
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文