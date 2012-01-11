12日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月上中旬貿易統計（財務省） ０８：５０ １１月の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （ロイター予測：２４２４億円程度の黒字） ０８：５０ ７─９月期経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ １２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １２：００ 日本ロボット工業会賀詞交歓会 １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配布金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：３０─１５：３０ 日経・新春景気討論会 １４：００ １２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １４：３０ 東京電力 藤本副社長会見（電事連） １５：００ １２月工作機械受注（日本工作機械工業会） １５：００ 日本フルードパワー工業会賀詞交歓会 １５：００すぎ ファーストリテイリング ９―１１月期決算 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１日（水） ０８００ＧＭＴ ２０１１年独ＧＤＰ（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３４０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「現在の経済の視点」 （イリノイ州レイクフォレスト） １４００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて 講演（アトランタ） １７３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通し について講演（ニューヨーク州ロチェスター） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 欧州国債入札：英 独５年債 ガイトナー米財務長官、温家宝首相と会談（北京） 英中銀金融政策委員会（１２日まで） 独伊首脳会談（ベルリン） 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、１３日まで） １２日（木） ０１３０ＧＭＴ １２月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀理事会 ０５３０ＧＭＴ １１月インド鉱工業生産[INIP=ECI] ０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （フランクフルト） １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 欧州国債入札：スペイン2015年償還、2016年償還、2021年償還 イタリア短期 ハンガリー ガイトナー米財務長官、来日 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、１３日まで） ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ 特になし （東京 １２日 ロイター）
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