新規上場日程一覧（11日現在）

注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ａ＝東証ＡＩＭ 大１＝大証１部、大２＝大証２部、ＪＱ＝ジャスダック 名１＝名証１部、名２＝名証２部 大べ＝大証ベンチャーファンド市場 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス40 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場| 社名 |Code|上場日|公募・売出(追加)|単位| 仮条件 |公開価格|主幹事 | | | | | | | | ＪＱ|リフォーム |6057| 2/8|29万株・-- |100 | | |みずほ |スタジオ | | |（4万3500株） | | | | ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――─ 上場指定替え・追加上場日程一覧 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場 | 社名 |コード|上場日|公募・売出（追加）| 主幹事 |既上場市場 | | | | | | | | | | | | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――