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［東京 １２日 ロイター］ 主幹事によると、オーストラリア・ニュージーランド銀
行(ANZ.AX)<0#1265=JFI>は、期間５年の固定利付きサムライ債（円建て外債）の発行条件
を決定した。発行額７５２億円。
利率 １．３％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップレート＋０．７８％
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 オーストラリア・ 払込期日 １月１９日
ニュージーランド銀行 各社債の金額 １億円
第７回円貨社債 主幹事 下記参照
発行額 ７５２億円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディーズ）
期間 ５年 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）
利率 １．３％
発行価格 １００円
償還期限 ２０１７年１月１９日
利払日 １月、７月の各１９日
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ 野村証券
・財務代理人：みずほコーポレート銀行
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