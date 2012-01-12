［東京 １２日 ロイター］ 主幹事によると、オーストラリア・ニュージーランド銀 行( ANZ.AX )<0#1265=JFI>は、期間５年の変動利付サムライ債（円建て外債）の発行条件を 決定した。発行額９８億円。 利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．９３％ 発行価格 １００円 ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 オーストラリア・ 払込期日 １月１９日 ニュージーランド銀行 各社債の金額 １億円 第６回変動利付円貨社債 主幹事 下記参照 発行額 ９８億円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディズ） 期間 ５年 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 利率 上記参照 発行価格 １００円 償還期限 ２０１７年１月１９日 利払日 １月、４月、７月、１０月の各１９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ 野村証券 ・財務代理人：みずほコーポレート銀行