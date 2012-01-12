UPDATE1: 東武鉄道<9001.T>、期間3年個人向けＳＢの発行条件を決定＝利率0.69％

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［東京 １２日 ロイター］ 東武鉄道(9001.T)<0#9001=JFI>は、期間３年の国内普通
社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額１００億円。個人投資家向けに募集する。発
行登録追補書類などで明らかになった。
利率 ０．６９％
発行価格 １００円
【 発行条件一覧 】
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銘柄 東武鉄道 募集期間 １月１３日─３０日
第９３回無担保社債 払込期日 １月３１日
発行額 １００億円 各社債の金額 １００万円
期間 ３年 主幹事 みずほ証券
利率 ０．６９％ 社債管理者 下記参照
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（ＪＣＲ）
応募者利回り ０．６９０％
償還期限 ２０１５年１月３０日
利払日 １月、７月の各３１日
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・引受証券と引受額（単位：億円）
みずほ証４０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１５ ＳＭＢＣ日興証１５
大和証券キャピタル・マーケッツ１５
野村証６ 丸三証５ むさし証２ 東海東京証１ 岡三証１
・社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 中央三井信託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行
埼玉りそな銀行
・引受手数料：４５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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