13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ １２月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
０９：３０ 閣議
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 新型窓口方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省）
１３：３０ １２月全国企業倒産件数（商工リサーチ）
１４：００ サッポロビール １２年マーケティング説明会
１４：００ 生活意識に関するアンケート（日銀）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１２日（木）
０１３０ＧＭＴ １２月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０５３０ＧＭＴ １１月インド鉱工業生産[INIP=ECI]
０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （フランクフルト）
１３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１５００ＧＭＴ 米フィラデルフィア地区連銀業況指数の年次改定[USPFDB=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
１９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
１２月世界食料価格指数（国連食糧農業機関＝ＦＡＯ）
インドネシア中銀理事会
欧州国債入札：スペイン
イタリア短期
ハンガリー
ガイトナー米財務長官、来日
家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、１３日まで）
１３日（金）
０１００ＧＭＴ 韓国中銀理事会[KROCRT=ECI]
０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
１６１０ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演「規制と信用の有効性」
（カリフォルニア州サンタバーバラ）
１７４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて
講演（リッチモンド）
１８００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演
（インディアナ州カーメル）
１８１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演
「米経済と金融政策」（セントルイス）
欧州国債入札：イタリア固定利付
英短期債
家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、最終日）
＝＝＝＝海外主要企業決算予定＝＝＝＝
Q4 JPMorgan Chase & Co (JPM.N)
（東京 １３日 ロイター）
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