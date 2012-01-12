13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０９：３０ 閣議 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １３：３０ １２月全国企業倒産件数（商工リサーチ） １４：００ サッポロビール １２年マーケティング説明会 １４：００ 生活意識に関するアンケート（日銀） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ １２月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月インド鉱工業生産[INIP=ECI] ０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （フランクフルト） １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米フィラデルフィア地区連銀業況指数の年次改定[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １２月世界食料価格指数（国連食糧農業機関＝ＦＡＯ） インドネシア中銀理事会 欧州国債入札：スペイン イタリア短期 ハンガリー ガイトナー米財務長官、来日 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、１３日まで） １３日（金） ０１００ＧＭＴ 韓国中銀理事会[KROCRT=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １６１０ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演「規制と信用の有効性」 （カリフォルニア州サンタバーバラ） １７４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて 講演（リッチモンド） １８００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 （インディアナ州カーメル） １８１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（セントルイス） 欧州国債入札：イタリア固定利付 英短期債 家電見本市「ＣＥＳ」（ラスベガス、最終日） ＝＝＝＝海外主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 JPMorgan Chase & Co ( JPM.N ) （東京 １３日 ロイター）