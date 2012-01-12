起債条件一覧〔表〕＝1月13日現在

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追加：地方公共団体金融機構債を海外ＳＢに追加しました。 【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 93 東武鉄道 <0#9001=JFI> 100 3 0.69 ─ 1/31 みずほ BBB+ 58 小田急電鉄<0#9007=JFI> 150 3 0.34 注参照 1/31 三菱UFJMS AA‐ -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・東武鉄道債、小田急電鉄債：個人投資家向けに販売。 ・小田急電鉄債のスプレッド： 国債（第２６７回債と第２６９回債）案分レート＋１４ｂｐ程度。 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp） -------------------------------------------------------------------------------- ナショナル・ 6 71 5 注参照 ─ 1/20 三菱UFJMS AA‐ オーストラリア銀行 みずほ Aa2 <0#1259=JFI> SMBC日興 ナショナル・ 8 764 5 1.30 L+78bp 1/20 三菱UFJMS AA‐ オーストラリア銀行 みずほ Aa2 <0#1259=JFI> SMBC日興 オーストラリア・ 6 98 5 注参照 ─ 1/19 大和CM Aa2 ニュージーランド銀行 野村 AA‐ <0#1265=JFI> オーストラリア・ 7 752 5 1.30 L+78bp 1/19 大和CM Aa2 ニュージーランド銀行 野村 AA‐ <0#1265=JFI> -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ナショナル・オーストラリア銀行変動利付円貨社債（１段目）： 利率：ロンドン銀行間市場における日本円の３カ月預金のオファード・レートに 年率０．９３％を加算した利率 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行変動利付円貨社債（１段目）： 利率：３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．９３％ 【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事 格付 (億円) 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事 貨 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝ＡＢＳ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝海外ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事 貨 間 （％） （％） -------------------------------------------------------------------------------- スウェーデン地方金融公社 注 2000万 4 未 定 100.00 2/ 7 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注 1661万 3 6.80 100.00 1/26 注参照 トヨタ モーター クレジット 注 未 定 4 未 定 100.00 1/31 注参照 コーポレーション ドイツ銀行ＡＧロンドン 注 1600万 5 0.50 69.10 1/30 注参照 (DBKGn.DE) 韓国輸出入銀行 注 8000万 5 0.50 66.34 1/25 注参照 ロイヤルバンク・オブ・ (RBS.L)円 7.4億 5 注参照 100.00 1/27 注参照 スコットランド ロイヤルバンク
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