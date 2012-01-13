追加：起債条件一覧〔表〕＝1月13日現在

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追加：・三井住友銀行債、ＳＢＩホールディングス債を国内ＳＢ表に追加しました。
・デンマーク地方金融公庫債などを海外ＳＢ表に追加しました。
【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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# 4 ＳＢＩホールディングス 300 3 2.16 ─ 1/30 大和CM BBB
(8473.T)
# 56 三井住友銀行<0#8412=JFI> 500 5 0.47 T284+14 1/20 SMBC日興 A+
AA‐
93 東武鉄道 <0#9001=JFI> 100 3 0.69 ─ 1/31 みずほ BBB+
58 小田急電鉄<0#9007=JFI> 150 3 0.34 注参照 1/31 三菱UFJMS AA‐
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・東武鉄道債、小田急電鉄債、ＳＢＩホールディングス債：個人投資家向けに販売。
・小田急電鉄債のスプレッド：
国債（第２６７回債と第２６９回債）案分レート＋１４ｂｐ程度。
・三井住友銀行債：発行価格は９９円９８銭、応募者利回りは０．４７４％。
【起債条件一覧＝財投機関債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝都市再生債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝公社債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝投資法人債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【発行条件一覧（円建て外債）】
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発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp）
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ナショナル・ 6 71 5 注参照 ─ 1/20 三菱UFJMS AA‐
オーストラリア銀行 みずほ Aa2
<0#1259=JFI> SMBC日興
ナショナル・ 8 764 5 1.30 L+78bp 1/20 三菱UFJMS AA‐
オーストラリア銀行 みずほ Aa2
<0#1259=JFI> SMBC日興
オーストラリア・ 6 98 5 注参照 ─ 1/19 大和CM Aa2
ニュージーランド銀行 野村 AA‐
<0#1265=JFI>
オーストラリア・ 7 752 5 1.30 L+78bp 1/19 大和CM Aa2
ニュージーランド銀行 野村 AA‐
<0#1265=JFI>
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・ナショナル・オーストラリア銀行変動利付円貨社債（１段目）：
利率：ロンドン銀行間市場における日本円の３カ月預金のオファード・レートに
年率０．９３％を加算した利率
・オーストラリア・ニュージーランド銀行変動利付円貨社債（１段目）：
利率：３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．９３％
【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事 格付
(億円) 間 （％） （円）
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【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事
貨 間 （％） （円）
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【発行条件一覧＝ＡＢＳ】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事
貨 間 （％） （％）
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# デンマーク地方金融公庫 注 2.656億 5 0.50 78.17 1/31 注参照
スウェーデン地方金融公社 注 2000万 4 未 定 100.00 2/
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