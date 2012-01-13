〔情報ＢＯＸ〕野田改造内閣の閣僚一覧

［東京 １３日 ロイター］ 野田改造内閣の閣僚と官房副長官は以下の通り。 首相 野田佳彦 官房長官 藤村修 官房副長官 斎藤勁、長浜博行、竹歳誠 副総理兼一体改革・行政改革・公務員制度改革・ 行政刷新・新しい公共・少子化・男女共同参画 岡田克也 国家戦略・経済財政 古川元久 総務・沖縄および北方担当 川端達夫 法務 小川敏夫 外務 玄葉光一郎 財務 安住淳 経済産業・原子力損害賠償支援機構担当 枝野幸男 国土交通 前田武志 農林水産 鹿野道彦 厚生労働 小宮山洋子 文部科学 平野博文 防衛 田中直紀 金融・郵政改革担当 自見庄三郎 国家公安委員長・消費者・拉致問題担当 松原仁 環境・原発事故収束および再発防止担当・ 原子力行政 細野豪志 東日本大震災復興対策担当・防災担当 平野達男