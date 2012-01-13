訂正（発表者側の申し出）：三桜工<6584.T>：連結、11年3月当期利益31.89億円(+36.3 %)

［東京 13日 ロイター］ 11年3月期(2010年4月1日-2011年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年3月期実績 10年3月期実績 12年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 79,768 72,274 (+10.4 %) (-5.2 %) 営業利益（百万円） 6,620 4,640 (+42.7 %) (+200.6 %) 経常利益（百万円） 6,182 4,574 (+35.2 %) (+383.6 %) 当期利益（百万円） 3,189 2,340 (+36.3 %) (+769.2 %) １株利益 （円） 88.81 66.68 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 19.00 17.00 １株Q2配当 （円） 9.50 8.00 １株Q4配当 （円） 9.50 9.00