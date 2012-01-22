23日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：１５─０９：１５ 安住財務相と経済同友会の懇談会 １０：３０ 流動性供給入札 １２：３０ １月ロイター企業調査 １２：４５ 流動性供給入札結果 １３：００ 三菱電機 Ｍ＆Ａ含めたインドでのＦＡ事業展開に関する説明会 １３：００ ソニー ＣＭＯＳセンサー発表会 １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：１５ 五十嵐財務副大臣会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 １８：００ 前原誠司民主党政調会長講演 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０日（金） ０１００ＧＭＴ 欧州委員会のバルニエ委員（域内市場・サービス担当）が 「金融市場の信頼感回復」について講演（東京） ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、最終日） 公的債務の管理に関するＯＥＣＤグローバルフォーラム（パリ、最終日） 台湾は休場［旧正月］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 General Electric Company (GE.N) ２１日（土） 米大統領選：共和党サウスカロライナ州予備選 ２３日（月） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２１３０ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ＥＵ外相理事会 フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ 米大統領選：フロリダ州タンパで共和党候補者討論会 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Texas Instruments Inc (TXN.O) （東京 ２３日 ロイター）
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