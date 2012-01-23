24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） 通常国会召集 ０９：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ ２年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １３：００ 衆議院本会議（野田首相施政方針演説など） １５：３０ ローソン社長 ＴＰＰで講演（日本記者クラブ） １５：３０ 大阪証券取引所定例会見 １７：００ 岡田副総理会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３日（月） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２１３０ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ＥＵ外相理事会 フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ 米大統領選：フロリダ州タンパで共和党候補者討論会 ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q4 Texas Instruments Inc ( TXN.O ) ２４日（火） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ ＩＭＦが最新の世界経済見通しを発表（ワシントン） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで）[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期国債入札 インド中銀四半期金融政策見直し 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ ＝＝＝＝主要企業決算予定＝＝＝＝ Q1 2012 Apple Inc. ( AAPL.O ) Q4 Yahoo! Inc ( YHOO.O ) （東京 ２４日 ロイター）