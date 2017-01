24日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ===国内経済・指標関係== 日銀金融政策決定会合(2日目) 通常国会召集 09:00 閣議、閣議後会見 10:30 2年利付国債(2月債)の発行予定額等(財務省) 13:00 衆議院本会議(野田首相施政方針演説など) 15:30 ローソン社長 TPPで講演(日本記者クラブ) 15:30 大阪証券取引所定例会見 17:00 岡田副総理会見 ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 23日(月) 0030GMT 第4・四半期豪PPI(連邦統計局)[AUPPIQ=ECI] 1600GMT 米財務省4週間物TB入札条件 1630GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 2130GMT 12月北米半導体BBレシオ(SEMI)[USSEMI=ECI] ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) EU外相理事会 フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場[以上、旧正月] 米大統領選:フロリダ州タンパで共和党候補者討論会 ====主要企業決算予定==== Q4 Texas Instruments Inc ( TXN.O ) 24日(火) 0858GMT 1月ユーロ圏総合PMI速報値[EUPMCF=ECI] 0858GMT 1月ユーロ圏製造業PMI速報値[EUPMMF=ECI] 0858GMT 1月ユーロ圏サービス部門PMI速報値[EUPMSF=ECI] 1000GMT 11月ユーロ圏鉱工業受注(統計局)[EUIOY=ECI] 1245GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1355GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1500GMT IMFが最新の世界経済見通しを発表(ワシントン) 1630GMT 米財務省4週間物TB入札 1800GMT 米財務省2年債入札 米連邦公開市場委員会(25日まで)[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 EU財務相理事会(ブリュッセル) スペイン短期国債入札 インド中銀四半期金融政策見直し 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場[以上、旧正月] ====主要企業決算予定==== Q1 2012 Apple Inc. ( AAPL.O ) Q4 Yahoo! Inc ( YHOO.O ) (東京 24日 ロイター)