25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出‐7.9％、輸入＋8.0％、貿易赤字1397億円） １０：００ 全国財務局長会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １１：００ ＫＤＤＩ 法人向け事業戦略説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：０５ 鉄連会長会見 １４：００ 国家戦略会議 １４：００ 金融経済月報（日銀） １４：００ ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １４：００ サントリー食品インターナショナル 事業説明会 １５：３０ 経団連会長会見 １５：４０ 自民党政調会長会見 １５：４０ 古川経済財政相会見 １６：００ ＡＮＡ社長定例会見 主な決算 ファナック、松井証券、ヤフー ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２４日（火） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ ＩＭＦが最新の世界経済見通しを発表（ワシントン） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８１０ＧＭＴ バイトマン総連銀総裁が講演（フランクフルト） ２０００ＧＭＴ キング英中銀総裁が講演（英ブライトン） 米連邦公開市場委員会（２５日まで）[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期国債入札 インド中銀金融政策決定会合 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ （主な決算発表） 24 Jan AMC Q1 2012 Apple Inc. ( AAPL.O ) 24 Jan Q4 Yahoo! Inc ( YHOO.O ) ２５日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 ２３００ＧＭＴ 第４・四半期韓国ＧＤＰ ＥＣＢ３カ月物オペ ドイツ３０年国債入札 タイ中銀理事会 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） 中国、香港、台湾は休場［以上、旧正月］ （東京 ２５日 ロイター）