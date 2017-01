UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、ＦＯＭＣ結果控え様子見

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*17.00(‐0*09.00) =3.1492% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*20.00) =3.1346% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*14.00(‐0*01.50) =2.0635% 前営業日終盤 99*15.50(‐0*09.50) =2.0582% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*25.00(+0*00.25) =0.2386% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.2425% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、長期国債の価 格がほぼ変わらず。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を翌日に控え、全般的 に様子見となった。 入札を前にコンセッション(利回り上昇)の動きが見られる一方、世界的な株安に加え、 ユーロ圏財務相会合が23日、ギリシャの債務減免をめぐり民間債権者が提示した案は不 十分だとして、ギリシャ政府と民間債権者に再交渉を求めたことが米国債の下支えになっ たという。 午後行われた350億ドルの2年債入札は、平均的な需要がみられ、最高落札利回りは 0.25%と予想に近い内容となった。 CRTキャピタル・グループ(コネティカット州)のシニア国債ストラテジスト、イア ン・リンゲン氏は「相場は入札にかけて軟調に推移し、2年物には穏やかながら明確なコ ンセッションがみられた」と指摘。入札後は動意に乏しかったと述べた。 指標10年債US10YT=RRは1/32安。利回りは2.06%とほぼ変わらず。 30年債US30YT=RRは10/32安。利回りは3.15%、前日は3.14%。 翌日明らかとなる米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を前に、様子見ムードが支 配的だったという。 FOMCはこの日から2日間の日程で始まった。FRBは今回の会合で初めて、フェデ ラルファンド(FF)金利の推移および利上げ開始時期に関するFOMC参加者の見通し を公表するが、2014年まで事実上のゼロ金利政策を維持する見通しを示唆するとみら れている。 一方、景気支援に向けた新たな措置を打ち出す公算は小さいもよう。インフレ目標の導 入を発表する可能性もあり、導入された場合、FRB当局者の大半が望ましいとしている 1.7─2%の水準となる公算が大きいとみられている。 Tボンド先物3月限3USH2は141─05/32と変わらず。 Tノート先物3月限3TYH2は3.50/32高の130―03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 31.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-1.75)