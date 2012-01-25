UPDATE1: 丸紅<8002.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.66％

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［東京 ２５日 ロイター］ 野村証券によると、丸紅(8002.T)<0#8002=JFI>は、期間
５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．６６％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップ＋０．１２％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 丸紅 募集期間 １月２５日
第８８回国内普通社債 払込日 １月３１日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 野村証券
利率 ０．６６％ みずほ証券
発行価格 １００円 しんきん証券
応募者利回り ０．６６０％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
償還日 ２０１７年１月３１日 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ）
利払日 １月、７月の各３１日 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証４０ みずほ証４０ しんきん証２０
（ロイターニュース 片山直幸）
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