UPDATE1: 太陽誘電<6976.T>、3年・80億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.92％

［東京 ２５日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、太陽誘電 ( 6976.T )は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額８０億円。 利率 ０．９２％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 太陽誘電 募集期間 １月２５日 第１回国内普通社債 払込日 ２月 １日 発行額 ８０億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 主幹事 大和証券キャピタル・マー 利率 ０．９２％ ケッツ、野村証券 発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行 応募者利回り ０．９２０％ 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１５年１月３０日 利払日 １月、７月の各３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） 大和証券キャピタル・マーケッツ５６ 野村証１６ ＳＭＢＣ日興証８ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）