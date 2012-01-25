UPDATE1: 太陽誘電<6976.T>、3年・80億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.92％

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［東京 ２５日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、太陽誘電
(6976.T)は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額８０億円。
利率 ０．９２％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４８％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 太陽誘電 募集期間 １月２５日
第１回国内普通社債 払込日 ２月 １日
発行額 ８０億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 主幹事 大和証券キャピタル・マー
利率 ０．９２％ ケッツ、野村証券
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行
応募者利回り ０．９２０％ 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１５年１月３０日
利払日 １月、７月の各３０日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ５６ 野村証１６ ＳＭＢＣ日興証８
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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