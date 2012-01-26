追加：〔表〕きょうの投信設定（26日）＝6本、611億8090万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各２０００億円 設定額 ：合計 ６１１億８０９０万円 ・円コース 毎月分配型： １５０億７４９６万円 ・円コース 年２回決算型： ３９億９０００万円 ・通貨セレクトコース 毎月分配型： ３４４億３９３７万円 ・通貨セレクトコース 年２回決算型： ２９億３６７８万円 ・アジア通貨セレクトコース 毎月分配型：４１億２８８２万円 ・アジア通貨セレクトコース 年２回決算型：６億１０９４万円 販売会社 ：野村証券
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