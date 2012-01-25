26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月企業向けサービス価格指数（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） ０９：００ 原子力委員会新大綱策定会議第１２回会合 ０９：３０ 民主経済産業・外務・財務金融合同部門会議 １０：３０ 20年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 10年利付国債(2月債)の発行予定額等（財務省） １１：００ 東芝・電子書籍端末新商品発表会 １１：００ 民主税調・財務金融・総務部門合同会議 １２：４５ 20年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 衆院本会議 代表質問 １４：００ ＮＥＤＯ古川理事長記者会見 １５：１５ 20年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：３０ 藤田財務副大臣会見 主な企業決算 信越化学、ＫＤＤＩ、ＮＥＣ、日立建機、任天堂 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２５日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 ２３００ＧＭＴ 第４・四半期韓国ＧＤＰ ＥＣＢ３カ月物オペ ドイツ３０年国債入札 タイ中銀理事会 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） 中国、香港、台湾は休場［以上、旧正月］ ２６日（木） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１３０ＧＭＴ 独・スペイン首脳会談（ベルリン） １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １８００ＧＭＴ オバマ米大統領が経済について講演（ラスベガス） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） イタリア国債入札 中国、台湾は休場［旧正月］ インド［共和国記念日］、オーストラリア［オーストラリアデー（建国記念日）］は休場 米大統領選：フロリダ州ジャクソンビルで共和党候補者討論会 （主な決算発表） 米キャタピラー フィンランド・ノキア （東京 ２６日 ロイター）