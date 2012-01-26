追加：起債予測一覧〔表〕＝1月26日現在

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追加：オーストラリア・ニュージーランド銀行債を円建て外債表に追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- キユーピー (2809.T) 1/25 A 期間7年 主幹事は大和ＣＭ 三菱東京ＵＦＪ銀行 1/20 A 期間10年、発行額1100億円、個人債 <0#8315=JFI> 期限前償還条項付劣後債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／ 当初5年が利率0.80─1.40％ 以降がL+0.50─0.70％ 2月3日に起債予定 引受証券と引受額 三菱ＵＦＪＭＳ900億円、 野村、大和ＣＭ各100億円 格付けはＡＡ─(ＪＣＲ)、Ａ(Ｒ＆Ｉ) りそな銀行 <0#8319=JFI> 1/10 AA 期間10年 期限前償還条項付劣後債、個人債 主幹事は野村、大和ＣＭ 仮条件／当初5年：1.20─1.80％、 以降：L+0.80─1.10％ 2月1日に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 1/10 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、 しんきん 2月に発行予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 1/ 6 A 期間3年、発行額150億円 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ 起債時期は2月 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 2月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/22 A 期間3年、発行額300億円 主幹事はみずほ、野村、メリル 第4四半期に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 関西国際空港 1/ 5 A 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ <0#0936=JFI> 発行時期は2月を予定 住宅金融支援機構 12/16 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額は10年債が200億円、15年債が100億円 20年債が180億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月上旬に起債予定 都市再生機構 12/13 A 期間3・5・10年 <0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 2月に起債予定 中部国際空港 11/ 9 A 期間5年 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円 経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ <0#1286=JFI> -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/13 A 期間5年、発行額300億円程度 支援機構<0#1295=JFI> 期間10年、発行額100億円程度 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 2月上旬に条件決定予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事は野村、メリル 2月に発行予定 引受額：野村120億円、メリル80億円、 ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ各20億円、 ＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ、しんきん、 みずほインベ各10億円、 岡三、ＪＰモルガン、シティＧ、ドイツ、 東海東京、バークレイズ各5億円 A 期間10年、発行額300億円程度 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 A 期間5年 主幹事はしんきん、野村、ＳＭＢＣ日興 2月に発行予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 名古屋市 <0#0151=JFI
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