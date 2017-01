ＦＯＭＣこうみる：透明性重視で相場変動率低下＝ＲＢＳ証券　福永氏

<RBS証券 チーフ債券ストラテジスト 福永顕人氏>

透明性をより重視する姿勢がはっきり表れた。声明文では、政策金利の段落をバランスシートの段落よりも前に持ってきた上で、これまで「at least through mid-2013」としてきた文言を「at least through late 2014」と伸ばした。低金利据え置き期間の言及、狭義なインフレ目標と、バランスシートより透明性強化を緩和手段としているのがより鮮明となっており、市場もボラティリティ低下という形でこれを受け止めている。景気循環よりもボラティリティ水準が金利水準を決める日本国債のような力学の傾向が一層強まるのではないか。

円債市場への影響は、ドル安・円高による追加緩和圧力というのは、実際に為替レートが大きく動かない限り、一時期ほど強くないだろうが、海外金利が低位にとどまるなかで、アセットアロケーション上、円債市場に資金が流入するというのは長いテーマとしてカーブ全体にわたって金利下押し圧力を加え続けると想定している。

