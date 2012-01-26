再送：ＫＩＨＤ<6747.T>：連結、11年10─12月期、当期損失3.94億円

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再送：社名と前年の決算期を変更して再送します。 ［東京26日 ロイター］ 11年10─12月期 (2011年10月1日-2011年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 11年10─12月期 10年4─6月期 12年9月期予想 売上高 （百万円） 11,579 10,430 52,100 (+17.7 %) 営業利益（百万円） 323 △121 4,100 経常利益（百万円） △169 △398 1,600 当期利益（百万円） △394 △793 400 １株利益 （円） △9.51 △19.13 9.65 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.00 ＊ １月２５日発表分。
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