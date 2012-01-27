再送：27日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊ＮＴＴドコモの会見開始時間を変更して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 指定替え ヤーマン6630 東証２部から東証１部 ０９：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：００―０９：００ 安住財務相と連合の懇談会 ０８：３０ １２月全国コア消費者物価（総務省）[JPCPI=ECI]（予測中央値：‐0.1％） ０８：３０ １月東京都区部消費者物価（総務省）[JPCPIT=ECI]（予測中央値：‐0.3％） ０８：５０ １２月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売販売額前年比＋2.3％） ０８：５０ 日銀決定会合議事要旨（２０１１年１２月２０、２１日開催分） １０：００ 参議院本会議（代表質問） １０：００ 財政制度等審議会国有財産分科会（財務省） １０：００ ２２年度未利用国有地の処分等実績、各省所管財産実績監視結果（財務省） １１：００ 乗用車８社生産・輸出実績１２月分 １３：３０ ドコモ山田社長会見、相次ぐ障害の対策に関する説明会 １４：００ 衆議院本会議（代表質問） 主な企業決算 新日鉄、アドバンテスト、ＮＴＴドコモ、オムロン、東北電力 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２６日（木） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１３０ＧＭＴ 独・スペイン首脳会談（ベルリン） １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １８００ＧＭＴ オバマ米大統領が経済について講演（ラスベガス） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） イタリア国債入札 中国、台湾は休場［旧正月］ インド［共和国記念日］、オーストラリア［オーストラリアデー（建国記念日）］は休場 米大統領選：フロリダ州ジャクソンビルで共和党候補者討論会 ２７日（金） ０７００ＧＭＴ １２月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １３１５ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州経済の見通しについて 世界経済フォーラムで講演（ダボス） １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] １５００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域経済について講演 （ニューヨーク） １２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） イタリア短期国債入札 中国、台湾は休場［旧正月］ （東京 ２７日 ロイター）
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