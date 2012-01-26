ソウル株式市場・大引け＝小幅続伸、利食い売りが上値抑える

総合株価指数.KS11 前営業日比 出来高概算 大引け 1957.18 4.95高 4.03億株 高値 1962.71 安値 1949.51 寄り付き 1959.19 6.96高 前営業日終値 1952.23 2.34高 3.72億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ソウル ２６日 ロイター］ ソウル株式市場は小幅続伸。米連邦準備理事会（ＦＲ Ｂ）が長期間の低金利継続方針を示したことで買い優勢となったが、機関投資家や個人の 利食い売りが上値を抑えた。 石油化学株が高い。ＯＣＩ( 010060.KS )は３．７％高、新韓ケミカル( 009830.KS )は ４．６４％高。 総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）.KS11は終値は４．９５ポイント（０．２５％）高の １９５７．１８。終値で６カ月ぶり高値を更新した。