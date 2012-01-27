［東京 ２７日 ロイター］ 主幹事によると、ノルウェーのＤＮＢ銀行( DNB.OL )は、 期間５年のサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。 発行額６５０億円。 利率 １．９１％ 発行価格 １００円 スプレッド ５年スワップレート＋１．４０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＤＮＢ銀行 払込期日 ２月 ２日 第１回円貨社債 各社債の金額 １億円 発行額 ６５０億円 主幹事 下記参照 期間 ５年 財務代理人 みずほコーポレート銀行 利率 １．９１％ 格付け・予定 Ａａ３（ムーディーズ） 発行価格 １００円 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ） 償還期限 ２０１７年２月２日 利払日 ２月、８月の各２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ証券、野村証券 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）