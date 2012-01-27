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UPDATE1: ＤＮＢ銀行
［東京 ２７日 ロイター］ 主幹事によると、ノルウェーのＤＮＢ銀行(DNB.OL)は、
期間５年のサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。
発行額６５０億円。
利率 １．９１％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップレート＋１．４０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ＤＮＢ銀行 払込期日 ２月 ２日
第１回円貨社債 各社債の金額 １億円
発行額 ６５０億円 主幹事 下記参照
期間 ５年 財務代理人 みずほコーポレート銀行
利率 １．９１％ 格付け・予定 Ａａ３（ムーディーズ）
発行価格 １００円 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）
償還期限 ２０１７年２月２日
利払日 ２月、８月の各２日
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ証券、野村証券
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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