指標予測＝12月鉱工業生産は前月比＋3.0％、挽回生産や輸出数量増で

[東京 27日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、12 月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比3.0%上昇となった。2カ月ぶりの上昇となる 見込み。タイ洪水による落ち込みが解消に向かいつつあるほか、12月の輸出数量が増加 に転じたことなども寄与する見通し。 先月発表済の生産予測指数では、12月の生産は前月比4.8%と大きく上昇する見通 しが示されている。主な要因はタイ洪水からの「挽回生産」。調査機関では「洪水による 悪影響が解消に向かうことから、情報通信工業や輸送機械工業で大幅増化が見込まれる」 (農林中金)と予想している。もっとも、予測指数が実現したとしても、10─12月は 前期比微減ないしほぼ横ばいとなりそうだ。 先行き1─3月は、欧州経済減速や円高定着の影響がどの程度現れるか予断を許さない ため、予測指数が注目される。「復興需要や米国経済の持ち直しが下支えとなる」(信金 中金)との見通しも出ている。 各社の予想は以下の通り。 前月比(%) 中央値 3.0 最大値 4.3 最少値 0.8 回答社数 30 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― Barclays 3.0 BNP Paribas 4.3 BofAML 4.0 Citi 3.2 Credit Agricole CIB 3.5 Dai-ichi Life Research 2.8 Daiwa Institute of Research 2.5 Daiwa SB Investments 3.5 Deutsche Bank 2.5 Goldman Sachs 2.3 IFR Markets 2.5 Informa Global Markets 2.2 ITOCHU Economic Research Institute 0.8 Japan Research Institute 2.2 JPMorgan Chase 3.0 Mitsubishi Research Institute 3.5 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec. 2.6 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 3.4 Mizuho Research Institute 2.9 Mizuho Sec. 4.0 Mizuho Securities R and Co 3.5 Monex 2.5 Morgan Stanley MUFG Securities 2.7 NLI Research 3.3 Nomura 2.1 Norinchukin Research 1.5 Okasan Securities 3.0 Royal Bank Of Scotland 2.9 Shinkin Central Bank 3.0 SMBC Nikko Securities 3.0 (ロイターニュース 中川 泉)