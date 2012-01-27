ソウル株式市場・大引け＝小幅続伸、利食い売りが上値抑える

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総合株価指数.KS11 前営業日比 出来高概算 大引け 1964.83 7.65高 4.43億株 高値 1966.20 安値 1949.46 寄り付き 1960.70 3.52高 前営業日終値 1957.18 4.95高 4.03億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ソウル ２７日 ロイター］ ソウル株式市場は小幅続伸。証券銘柄が上げを主導し たが、利食い売りが上値を抑えた。 サムスン証券(016360.KS)は５．８１％高、ウリィ投資証券(005940.KS)は ２．３２％高。 総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）.KS11は終値は７．６５ポイント（０．３９％）高の １９６４．８３。５日続伸となり終値で６カ月ぶり高値を更新した。
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