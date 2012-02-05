6日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 国有林野事業特別会計の借入金の入札予定（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（金） ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） ４日（土） メルケル独首相が中国訪問（最終日） 米大統領選：共和党ネバダ州党員集会、メーン州党員集会開始（２月１１日まで） ６日（月） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４００ＧＭＴ 第４・四半期インドネシアＧＤＰ[IDGDP=ECI] ０８００ＧＭＴ ユーロ圏財務相代理会合 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １４００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米国でのインフレターゲティング」（シカゴ） １６００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済と金融政策の見通し について講演（ワシントン） フランス短期国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 03 Feb Q4 Aon Corp (AON) 0.96 18 0.84 03 Feb Q4 Beam Inc BEAM 0.67 8 0.63 03 Feb Q2 2012 The Clorox Co (CLX) 0.68 17 0.68 03 Feb Q4 Simon Property Group Inc (SPG) 0.90 8 0.74 03 Feb Q1 2012 Tyson Foods Inc (TSN) 0.34 16 0.75 03 Feb Q4 Weyerhaeuser Co (WY) 0.06 12 0.10 06 Feb Q4 Anadarko Petroleum Corp (APC) 0.62 26 0.29 06 Feb Q4 Dun and Bradstreet Corp (DNB) 2.08 8 1.92 06 Feb Q4 Hasbro Inc (HAS.O) 1.05 13 0.99 06 Feb Q4 Humana Inc (HUM) 1.21 19 0.63 06 Feb Q4 Loews Corp (L) 0.91 3 1.17 06 Feb Q4 Leggett And Platt Inc (LEG) 0.21 6 0.21 06 Feb Q4 Pioneer Natural Resources Co (PXD) 1.02 27 0.51 06 Feb Q2 2012 Sysco Corp (SYY) 0.44 11 0.44 06 Feb Q4 Torchmark Corp (TMK) 1.24 15 1.12 06 Feb Q4 Unum Group (UNM) 0.75 15 0.66 06 Feb Q4 Yum! Brands Inc (YUM) 0.74 20 0.63 （東京 ６日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文