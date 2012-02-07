ＲＥＩＴファンドの1月末純資産は前月比＋1.7％、2カ月連続の増加

Investing |
［東京 ７日 ロイター］ トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパー によると、国内で販売されているＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの１月末 純資産残高は前月末比１．７％増の約５兆１４６９億円。微増ながら増加は２カ月連続。 前月に回復した５兆円台を維持した。 一方、資金フローはマイナス約１０１億円。４カ月連続の流出超となった。 各ＲＥＩＴ市場および為替データについては、東証ＲＥＩＴ指数.TREIT、米ＲＥＩＴ 指数MSCI US REIT Index.RMZ、欧州不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Index.FTEPRA、ドル／円JPY=、ユーロ／円EURJPY=をダブルクリックしてご覧くだ さい。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文