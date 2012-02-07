ＲＥＩＴファンドの1月末純資産は前月比＋1.7％、2カ月連続の増加

［東京 ７日 ロイター］ トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパー によると、国内で販売されているＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの１月末 純資産残高は前月末比１．７％増の約５兆１４６９億円。微増ながら増加は２カ月連続。 前月に回復した５兆円台を維持した。 一方、資金フローはマイナス約１０１億円。４カ月連続の流出超となった。 各ＲＥＩＴ市場および為替データについては、東証ＲＥＩＴ指数.TREIT、米ＲＥＩＴ 指数MSCI US REIT Index.RMZ、欧州不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Index.FTEPRA、ドル／円JPY=、ユーロ／円EURJPY=をダブルクリックしてご覧くだ さい。