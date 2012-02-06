7日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月末の外貨準備高（財務省） ０８：５０ １１年１０―１２月の外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ０９：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ １２月景気動向指数速 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（月） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４００ＧＭＴ 第４・四半期インドネシアＧＤＰ[IDGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １４００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米国でのインフレターゲティング」（シカゴ） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７３５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済と金融政策の見通し について講演（ワシントン） フランス短期国債入札 仏独首脳会談 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ JULIUS BAER GRUPPE AG FINAL BAER.VX ７日（火） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２１０ＧＭＴ ＥＦＳＦ責任者のレグリング氏が講演 「ソブリン債務危機：ユーロの今後」（ロンドン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院予算委員会で経済見通しと連邦予算の状況について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ メルケル独首相、欧州の将来について演説 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ギリシャＴビル入札（６カ月） 米大統領選：共和党コロラド州党員集会、ミネソタ州党員集会、ミズーリ州予備選 ギリシャの主要２労組が２４時間スト ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ UBS AG FINAL UBSN.VX BP PLC Q4 (BP.L) ARCELORMITTAL SA FINAL (ISPA.AS) XSTRATA PLC PRELIM XTA.L GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 (GSK.L) Q1 2012 Walt Disney Co (DIS.N) Q4 Coca Cola Co (KO.N) （東京 ７日 ロイター）
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