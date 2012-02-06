7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月末の外貨準備高（財務省） ０８：５０ １１年１０―１２月の外国為替平衡操作の実施状況（財務省） ０９：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ １２月景気動向指数速 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（月） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４００ＧＭＴ 第４・四半期インドネシアＧＤＰ[IDGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １４００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米国でのインフレターゲティング」（シカゴ） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７３５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済と金融政策の見通し について講演（ワシントン） フランス短期国債入札 仏独首脳会談 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ JULIUS BAER GRUPPE AG FINAL BAER.VX ７日（火） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２１０ＧＭＴ ＥＦＳＦ責任者のレグリング氏が講演 「ソブリン債務危機：ユーロの今後」（ロンドン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院予算委員会で経済見通しと連邦予算の状況について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ メルケル独首相、欧州の将来について演説 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ギリシャＴビル入札（６カ月） 米大統領選：共和党コロラド州党員集会、ミネソタ州党員集会、ミズーリ州予備選 ギリシャの主要２労組が２４時間スト ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ UBS AG FINAL UBSN.VX BP PLC Q4 ( BP.L ) ARCELORMITTAL SA FINAL ( ISPA.AS ) XSTRATA PLC PRELIM XTA.L GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 ( GSK.L ) Q1 2012 Walt Disney Co ( DIS.N ) Q4 Coca Cola Co ( KO.N ) （東京 ７日 ロイター）