＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月7日─14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.4 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 7.70 20.37 ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 140 151 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ９日（木） ０１３０ＧＭＴ １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） 4.1 4.1 ＰＰＩ（前年比、％） 0.8 1.7 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.6 （前年比、％） -3.0 -3.1 ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） 0.4 -0.6 ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.60 -8.644 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/4までの週、1000件） 370 367 １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 ９―１５日 ０７００ＧＭＴ １月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 １０日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.4 -0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 2.3 2.3 （1月速報） ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.3 ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.8 1.1 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.4 -0.6 （前年比、％） 6.7 8.7 産出（前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 3.7 4.8 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -48.0 -47.75 １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.5 75.0 （1月確報） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -50.0 -85.97 １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） 4.8 13.4 輸入（前年比、％） 0.5 11.8 貿易収支（10億ドル） 10.4 16.5 １０―１５日 １月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 1,000 640.5 新規融資伸び率（前年比、％） 15.6 15.8 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.6 13.6 １４日（火） ０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.2 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 5.0 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.3 １０００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -21.6 （現況指数） N/A 28.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.2 -0.1 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.5 １３３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.6 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.5 -0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━