8日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：３３６９億円の黒字） ０８：５０ ２０１１年経常収支（財務省） ０８：５０ １月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １１：００ 帝人 中期経営ビジョン説明会 １１：００ 富士通 シンクライアント新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：３０ １月の企業倒産（帝国データバンク、商工リサーチ） １４：００ １月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ２０：００─２１：５５ 安住財務相がＢＳフジの番組に出演 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（火） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２１０ＧＭＴ ＥＦＳＦ責任者のレグリング氏が講演 「ソブリン債務危機：ユーロの今後」（ロンドン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、 上院予算委員会で経済見通しと連邦予算の状況について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ メルケル独首相、欧州の将来について演説 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ギリシャ、第２次支援めぐりＥＵ／ＩＭＦと交渉 ギリシャ主要労組がスト ギリシャＴビル入札（６カ月） 米大統領選：共和党コロラド州党員集会、ミネソタ州党員集会、ミズーリ州予備選 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ UBS AG FINAL UBSN.VX BP PLC Q4 (BP.L) ARCELORMITTAL SA FINAL (ISPA.AS) XSTRATA PLC PRELIM XTA.L GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 (GSK.L) Q1 2012 Walt Disney Co (DIS.N) Q4 Coca Cola Co (KO.N) ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀金利決定 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 「ＦＲＢと景気回復」について講演（米カリフォルニア州サンラモン） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（９日まで） ドイツ５年物国債入札 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（９日まで） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ BHP BILLITON PLC INTERIM (BLT.L) Q2 2012 CISCO Systems Inc (CSCO.O) Q2 2012 News Corp (NWSA.O) Q1 2012 Visa Inc (V.N) Q4 Moody's Corp. (MCO.N) Q4 Time Warner Inc (TWX.N) （東京 ８日 ロイター）
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