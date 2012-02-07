8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：５０ １２月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：３３６９億円の黒字） ０８：５０ ２０１１年経常収支（財務省） ０８：５０ １月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １１：００ 帝人 中期経営ビジョン説明会 １１：００ 富士通 シンクライアント新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：３０ １月の企業倒産（帝国データバンク、商工リサーチ） １４：００ １月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ２０：００─２１：５５ 安住財務相がＢＳフジの番組に出演 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（火） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２１０ＧＭＴ ＥＦＳＦ責任者のレグリング氏が講演 「ソブリン債務危機：ユーロの今後」（ロンドン） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、 上院予算委員会で経済見通しと連邦予算の状況について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ メルケル独首相、欧州の将来について演説 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ギリシャ、第２次支援めぐりＥＵ／ＩＭＦと交渉 ギリシャ主要労組がスト ギリシャＴビル入札（６カ月） 米大統領選：共和党コロラド州党員集会、ミネソタ州党員集会、ミズーリ州予備選 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ UBS AG FINAL UBSN.VX BP PLC Q4 ( BP.L ) ARCELORMITTAL SA FINAL ( ISPA.AS ) XSTRATA PLC PRELIM XTA.L GLAXOSMITHKLINE PLC Q4 ( GSK.L ) Q1 2012 Walt Disney Co ( DIS.N ) Q4 Coca Cola Co ( KO.N ) ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀金利決定 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 「ＦＲＢと景気回復」について講演（米カリフォルニア州サンラモン） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（９日まで） ドイツ５年物国債入札 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（９日まで） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ BHP BILLITON PLC INTERIM ( BLT.L ) Q2 2012 CISCO Systems Inc ( CSCO.O ) Q2 2012 News Corp ( NWSA.O ) Q1 2012 Visa Inc ( V.N ) Q4 Moody's Corp. ( MCO.N ) Q4 Time Warner Inc ( TWX.N ) （東京 ８日 ロイター）