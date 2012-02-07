起債予測一覧〔表〕＝2月8日現在

Markets |
【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- みらかホールディングス 2/6 A 期間5年 (4544.T) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤園 (2593.T) 2/ 3 A 期間5年、主幹事は野村 ホンダファイナンス 2/ 2 A 期間5年 <0#8461=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ 森ビル <0#3270=JFI> 2/ 1 AA 期間3年、発行額120億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+55─60bp 今週後半に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 1/27 AA 期間10年、発行額400億円、個人債、 劣後債 主幹事はみずほ、みずほインベ 仮条件／利率1.35─2.05％ 2月10日に起債予定 引受証券：みずほ、みずほインベ、 野村、大和ＣＭ、岡三 格付けはＡ(Ｒ＆Ｉ)、Ａ＋(ＪＣＲ) キユーピー (2809.T) 1/25 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(298回)+20bp 2月8日に起債予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 2月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 日本政策投資銀行 2/ 6 AA 期間2年・7年、発行額は各100億円 <0#0903=JFI> 主幹事は2年債がＳＭＢＣ日興、シティＧ 7年債がＳＭＢＣ日興、しんきん レンジ／ 2年債：T(258回)+9─10bp 7年債：T(298回)+9bp 2月8日に起債予定 関西国際空港 1/ 5 A 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ <0#0936=JFI> 発行時期は2月を予定 都市再生機構 12/13 AA 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 発行額は3年債・5年債が各100億円程度、 10年債が100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ レンジ／ 3年債：T(269回)+9─13bp 5年債：T(285回)+8─12bp 10年債：T(320回)+7─9bp 今週後半に起債予定 中部国際空港 11/ 9 AA 期間5年、発行額100億円 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(285回)+14─15bp 2月9日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/13 AA 期間5年、発行額290億円 支援機構<0#1295=JFI> 期間10年、発行額100億円 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+8─11bp 10年債：T(320回)+6─8bp 2月10日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 AA 期間10年、発行額350億円 <0#0906=JFI> 主幹事は野村、メリル レンジ／T(320回)+4.5bp 2月9日に起債予定 引受額：野村120億円、メリル80億円、 ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ各20億円、 ＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ、しんきん、 みずほインベ各10億円、 岡三、ＪＰモルガン、シティＧ、ドイツ、 東海東京、バークレイズ各5億円 A 期間10年、発行額300億円程度 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事はしんきん、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(102回)+3.5、4.0bp 2月9日に起債予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文