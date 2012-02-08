追加：起債条件一覧〔表〕＝2月8日現在

追加：・キユーピー債を国内ＳＢ表に追加しました。 ・日本政策投資銀行債を財投機関債表に追加しました。 ・野村不動産レジデンシャル投資法人債を投資法人表に追加しました。 ・モルガン・スタンレー債などを海外ＳＢ表に追加しました。 【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 2 キユーピー ( 2809.T ) 100 7 0.777 T298+20 2/15 大和CM A 36 三菱東京ＵＦＪ銀行 1520 10 注参照 ─ 2/22 三菱UFJMS AA‐ <0#8315=JFI> A 11 成田国際空港 200 10 1.067 T320+12 2/20 三菱UFJMS AA <0#0946=JFI> 大和CM AA‐ しんきん 13 西日本高速道路 150 3 0.347 T269+14 2/ 9 大和CM AA+ <0#1290=JFI> 三菱UFJMS Aa3 16 東日本高速道路 300 3 0.358 T269+14 2/ 8 みずほ AA+ <0#1288=JFI> 野 村 Aa3 メリル 10 りそな銀行<0#8319=JFI> 660 10 注参照 ─ 2/22 野 村 A 大和CM -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・三菱東京ＵＦＪ銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。 利率は当初５年が１．１０％、以降が５年物円スワップ＋０．５９％。 ・りそな銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。 利率は当初５年が１．４７％、以降が５年物円スワップのオファード・レート ＋０．９５％。 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 22 日本政策投資銀行 100 2 0.241 T258+10 2/14 SMBC日興 AA <0#0903=JFI> シティＧ AAA Aa3 A+ # 23 日本政策投資銀行 100 7 0.692 T299+9 2/14 SMBC日興 AA <0#0903=JFI> しんきん AAA Aa3 A+ 92 住宅金融支援機構 200 10 1.060 T320+8 2/14 三菱UFJMS AA+ <0#0943=JFI> 野 村 AA‐ SMBC日興 93 住宅金融支援機構 100 15 1.557 T92+8 2/14 三菱UFJMS AA+ <0#0943=JFI> 野 村 AA‐ SMBC日興 94 住宅金融支援機構 180 20 1.882 T133+14 2/14 三菱UFJMS AA+ <0#0943=JFI> 野 村 AA‐ SMBC日興 7 国立大学財務・経営 50 5 0.464 T285+12 2/29 みずほ AA センター <0#1286=JFI> 三菱UFJMS 26 日本学生支援機構 400 2 0.236 T258+10 2/ 8 みずほ AA <0#0948=JFI> 野 村 AA+ 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 110 名古屋高速道路公社 100 5 0.399 T284+7 2/24 SMBC日興 ─ <0#1292=JFI> 大和CM 111 名古屋高速道路公社 100 10 1.007 T320+6 2/24 SMBC日興 ─ <0#1292=JFI> 大和CM 112 名古屋高速道路公社 100 20 1.850 T133+13 2/24 SMBC日興 ─ <0#1292=JFI> 大和CM -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 2 野村不動産レジデンシャル 50 5 1.03 L+50 2/24 野 村 AA 投資法人<0#3240=JFI> SMBC日興 A 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。