9日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ １２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐５．０％） ０８：５０ １月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 民主党円高・欧州危機等対応研究会 ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：００ 西沢東電社長、高原資源エネルギー庁長官訪問 １５：００ ２月工作機械受注（日本工作機械工業会） １５：００ ２月フォーキャスト調査（経済聞企画協会） １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：１５ 藤田財務副大臣会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会（経産省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀金利決定 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「ＦＲＢと景気回復」 について講演（米カリフォルニア州サンラモン） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（９日まで） ドイツ５年物国債入札 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（９日まで） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ BHP BILLITON PLC INTERIM (BLT.L) Q2 2012 CISCO Systems Inc (CSCO.O) Q2 2012 News Corp (NWSA.O) Q1 2012 Visa Inc (V.N) Q4 Moody's Corp. (MCO.N) Q4 Time Warner Inc (TWX.N) ９日（木） ０１００ＧＭＴ 韓国中銀、金利決定を発表 ０１３０ＧＭＴ １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７３０ＧＭＴ イタリアのモンティ首相、欧州の経済状況について講演（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 米伊首脳会談 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（最終日） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ CREDIT SUISSE GROUP AG Q4 CSGN.VX ING GROEP NV Q4 ING.AS RIO TINTO PLC FINAL (RIO.L) ROLLS-ROYCE HOLDING PLC PRELIM (RR.L) Q4 Pepsico Inc (PEP.N) （東京 ９日 ロイター）
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