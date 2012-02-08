9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ １２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐５．０％） ０８：５０ １月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 民主党円高・欧州危機等対応研究会 ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ １月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：００ 西沢東電社長、高原資源エネルギー庁長官訪問 １５：００ ２月工作機械受注（日本工作機械工業会） １５：００ ２月フォーキャスト調査（経済聞企画協会） １５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：１５ 藤田財務副大臣会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会（経産省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０８００ＧＭＴ アイスランド中銀金利決定 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「ＦＲＢと景気回復」 について講演（米カリフォルニア州サンラモン） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（９日まで） ドイツ５年物国債入札 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（９日まで） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ BHP BILLITON PLC INTERIM ( BLT.L ) Q2 2012 CISCO Systems Inc ( CSCO.O ) Q2 2012 News Corp ( NWSA.O ) Q1 2012 Visa Inc ( V.N ) Q4 Moody's Corp. ( MCO.N ) Q4 Time Warner Inc ( TWX.N ) ９日（木） ０１００ＧＭＴ 韓国中銀、金利決定を発表 ０１３０ＧＭＴ １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７３０ＧＭＴ イタリアのモンティ首相、欧州の経済状況について講演（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 米伊首脳会談 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（最終日） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ CREDIT SUISSE GROUP AG Q4 CSGN.VX ING GROEP NV Q4 ING.AS RIO TINTO PLC FINAL ( RIO.L ) ROLLS-ROYCE HOLDING PLC PRELIM ( RR.L ) Q4 Pepsico Inc ( PEP.N ) （東京 ９日 ロイター）