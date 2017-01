再送：指標予測＝12月機械受注予測値は反動減で‐5.0％、1─3月投資マインドにも注目

*この記事は3日に配信したものです。 [東京 3日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 2011年12月の機械受注(船舶・電力除く民需)の予測中央値は前月比5.0%減と なった。2カ月ぶりの減少となる見通し。特殊要因が重なった11月の大幅増の反動減が 出るが、落ち込み幅はさほど大きくならず、投資マインドは大きく崩れていないとの見方 が大勢となっている。 調査機関からは、鉄道車両の大型案件やタイ洪水からの復旧による自動車・部品からの 受注増など、11月に機械受注の押し上げ要因が重なったことから12月は反動減となる ものの、「復興需要への対応に伴う建設業からの受注などが下支えとなり、小幅減少にと どまる」(みずほ総研)などといった予想が目立つ。 「世界景気の減速によって景気の先行き不透明感が強まっており、企業は慎重姿勢を強 めている」(第一生命経済研究所)こともあって、10─12月は4四半期ぶりの減少に 転じる見通しだ。同時に1─3月見通しが公表されるが、米中経済が落ち着きを見せ始め ていることや、国内復興需要などがどの程度企業の投資マインドに寄与してくるかが注目 される。 各社の予想は以下の通り。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 中央値 -5.0 最大値 2.8 最小値 -9.5 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 社名 Barclays -7.9 BNP Paribas -4.5 Citi -6.4 Credit Agricole CIB -6.0 Dai-ichi Life Research -7.0 Daiwa Institute of Research -5.5 Daiwa SB Investments -4.9 Deutsche Bank -7.0 IFR Markets -8.0 Informa Global Markets -9.0 ITOCHU Economic Research Institute -5.0 Japan Research Institute -2.3 JPMorgan Chase -5.0 Mitsubishi Research Institute -0.5 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec. -4.4 Mitsubishi UFJ Research & Consulting -6.2 Mizuho Research Institute -2.1 Mizuho Sec. -5.4 Mizuho Securities Research and Consulting -3.0 Monex -3.0 Morgan Stanley MUFG Securities 2.8 NLI Research -4.1 Nomura -4.6 Norinchukin Research -9.5 Royal Bank Of Scotland -5.8 Shinkin Central Bank -3.4 SMBC Nikko Securities -4.8 Sumitomo Mitsui Asset Management -6.7 UBS -2.0