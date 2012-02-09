追加：起債予測一覧〔表〕＝2月9日現在

追加：・清水建設、中日本高速道路を国内ＳＢ表に追加しました。 ・オリックス不動産投資法人を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 A 期間は中期 主幹事はみずほ # 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/ 9 A 期間4年・7年・10年、 発行額は4年債が350億円、 7年債が150億円、10年債が500億円 主幹事は4年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、7年債と10年債が野村 2月に起債予定 三井住友ファイナンス＆リース 2/ 8 AA 期間5年、発行額100億円 <0#8592=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、 しんきん、ＳＭＢＣフレンド 来週後半に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤園 ( 2593.T ) 2/ 3 A 期間5年、主幹事は野村 ホンダファイナンス 2/ 2 A 期間5年 <0#8461=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ 森ビル <0#3270=JFI> 2/ 1 AA 期間3年、発行額150億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+56bp 2月10日に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 1/27 AA 期間10年、発行額630億円、個人債、 劣後債 主幹事はみずほ、みずほインベ 仮条件／利率1.35─2.05％ 2月10日に起債予定 引受証券と引受額(単位：億円)： みずほ289、みずほインベ140、 大和ＣＭ111、野村80、岡三10 格付けはＡ(Ｒ＆Ｉ)、Ａ＋(ＪＣＲ) 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ ( 4543.T ) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 関西国際空港 1/ 5 A 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ <0#0936=JFI> 発行時期は2月を予定 都市再生機構 12/13 AA 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 発行額は3年債・5年債が各100億円程度、 10年債が100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ レンジ／ 3年債：T(269回)+11─12bp 5年債：T(285回)+10─11bp 10年債：T(320回)+7─8bp 2月10日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/13 AA 期間5年、発行額290億円 支援機構<0#1295=JFI> 期間10年、発行額100億円 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+9─10bp 10年債：T(320回)+6─7bp 2月10日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額300億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大阪市 <0#0150=JFI> 2/ 3 AA 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 レンジ／T(92回)+4bp 2月10日に起債予定 福岡市 <0#0158=JFI> 1/31 A 期間5年、発行額150億円、スポット債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、