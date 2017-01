10日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ===国内経済・指標関係== 08:00 閣議、閣議後会見 08:00 民主党・財務金融部門資本市場企業統治改革WT 08:50 1月企業物価指数(日銀)[JPCGP=ECI] 09:00 衆議院予算委員会 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 11:30─12:00 民主党税制調査会役員会 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 13:00 エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果(財務省) 時間未定 野田首相会見 ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 8日(水) 0700GMT 12月独貿易収支(連邦統計庁)[DETBAL=ECI] 0800GMT アイスランド中銀金利決定 1200GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1550GMT ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「FRBと景気回復」 について講演(米カリフォルニア州サンラモン) 1800GMT 米財務省10年債入札 英中銀金融政策委員会(9日まで) ドイツ5年物国債入札 欧州銀行監督機構(EBA)が資本増強計画を検証(9日まで) カナダ首相が訪中(12日まで) ===海外主要企業決算=== BHP BILLITON PLC INTERIM ( BLT.L ) Q2 2012 CISCO Systems Inc ( CSCO.O ) Q2 2012 News Corp ( NWSA.O ) Q1 2012 Visa Inc ( V.N ) Q4 Moody's Corp. ( MCO.N ) Q4 Time Warner Inc ( TWX.N ) 9日(木) 0100GMT 韓国中銀、金利決定を発表 0130GMT 1月中国PPI、CPI(国家統計局)[CNCPI=ECI] 0500GMT インドネシア中銀金融政策決定会合 0930GMT 12月英鉱工業生産(国立統計局)[GBIP=ECI] 0930GMT 12月英製造業生産(国立統計局)[GBMFG=ECI] 0930GMT 12月英貿易収支(国立統計局)[GBTBAL=ECI] 1200GMT 英中銀金融政策委員会(金利発表)[GBBOEIR=ECI] 1245GMT ECB理事会(金利発表)[EUECBR=ECI] 1330GMT ECB記者会見 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1500GMT 12月米卸売在庫(商務省)[USWINV=ECI] 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600GMT 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1730GMT イタリアのモンティ首相、欧州の経済状況について講演(ワシントン) 1800GMT 米財務省30年債入札 米伊首脳会談 欧州銀行監督機構(EBA)が資本増強計画を検証(最終日) カナダ首相が訪中(12日まで) ===海外主要企業決算=== CREDIT SUISSE GROUP AG Q4 CSGN.VX ING GROEP NV Q4 ING.AS RIO TINTO PLC FINAL ( RIO.L ) ROLLS-ROYCE HOLDING PLC PRELIM ( RR.L ) Q4 Pepsico Inc ( PEP.N ) (東京 10日 ロイター)