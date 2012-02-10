再送：10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊海外の行事予定と主要企業決算発表予定を差し替えます。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 閣議、閣議後会見 ０８：００ 民主党・財務金融部門資本市場企業統治改革ＷＴ ０８：５０ １月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：３０─１２：００ 民主党税制調査会役員会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果（財務省） 時間未定 野田首相会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（木） ０１００ＧＭＴ 韓国中銀、金利決定を発表 ０１３０ＧＭＴ １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合 ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １７３０ＧＭＴ イタリアのモンティ首相、欧州の経済状況について講演（ワシントン） １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 米伊首脳会談 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）が資本増強計画を検証（最終日） カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ CREDIT SUISSE GROUP AG Q4 <CSGN.VX ◎ ING GROEP NV Q4 <ING.AS ◎ RIO TINTO PLC FINAL <RIO.L ◎ ROLLS-ROYCE HOLDING PLC PRELIM <RR.L ◎ Q4 Pepsico Inc <PEP.N ◎ １０日（金） ０３００ＧＭＴ 豪中銀金融政策声明 ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ＩＥＡ石油市場月報 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １７３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が住宅市場について講演（フロリダ州オーランド） １７５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ＥＵ・インド首脳会談（ニューデリー） スペイン政府、労働・財政・金融セクターの改革案を提示 カナダ首相が訪中（１２日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ BARCLAYS PLC <BARC.L ◎ TOTAL SA <TOTF.PA ◎ Q4 NYSE Euronext NYX.N （東京 １０日 ロイター）