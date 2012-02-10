13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 日銀政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２０１１年１０─１２月期ＧＤＰ１次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] （予測中央値：前期比マイナス０．３％、年率マイナス１．４％） ０８：５０ １２月第３次産業活動指数（経産省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 国有林野事業特別会計の借入金の入札結果（財務省） １４：００ 東レと味の素の共同研究記者会見 １５：００ １月投信概況（投信協会） １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０日（金） ０３００ＧＭＴ 豪中銀金融政策声明 ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ＩＥＡ石油市場月報 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １７３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が住宅市場について講演（フロリダ州オーランド） １７５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ＥＵ・インド首脳会談（ニューデリー） スペイン政府、労働・財政・金融セクターの改革案を提示 カナダ首相が訪中（１２日まで） ギリシャ主要労組がスト 海外主要企業決算 BARCLAYS PLC ( BARC.L ) TOTAL SA ( TOTF.PA ) Q4 NYSE Euronext NYX.N １１日（土） 米大統領選：共和党メーン州党員集会終了 カナダ首相が訪中（１２日まで） ギリシャ主要労組がスト １２月（日） トルクメニスタン大統領選 カナダ首相が訪中（最終日） １３日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オバマ米大統領が２０１３会計年度予算教書を発表 ギリシャ債務交換の最終案提示期限 イタリア短期債入札 ドイツ短期債入札（６カ月） フランス国債入札 海外主要企業決算 DEUTSCHE BOERSE AG PRELIM ( DB1Gn.DE ) （東京 １０日 ロイター）