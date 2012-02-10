13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 日銀政策決定会合（１日目） ０８：５０ ２０１１年１０─１２月期ＧＤＰ１次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI] （予測中央値：前期比マイナス０．３％、年率マイナス１．４％） ０８：５０ １２月第３次産業活動指数（経産省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 国有林野事業特別会計の借入金の入札結果（財務省） １４：００ 東レと味の素の共同研究記者会見 １５：００ １月投信概況（投信協会） １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０日（金） ０３００ＧＭＴ 豪中銀金融政策声明 ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ＩＥＡ石油市場月報 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] １７３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が住宅市場について講演（フロリダ州オーランド） １７５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ＥＵ・インド首脳会談（ニューデリー） スペイン政府、労働・財政・金融セクターの改革案を提示 カナダ首相が訪中（１２日まで） ギリシャ主要労組がスト 海外主要企業決算 BARCLAYS PLC (BARC.L) TOTAL SA (TOTF.PA) Q4 NYSE Euronext NYX.N １１日（土） 米大統領選：共和党メーン州党員集会終了 カナダ首相が訪中（１２日まで） ギリシャ主要労組がスト １２月（日） トルクメニスタン大統領選 カナダ首相が訪中（最終日） １３日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オバマ米大統領が２０１３会計年度予算教書を発表 ギリシャ債務交換の最終案提示期限 イタリア短期債入札 ドイツ短期債入札（６カ月） フランス国債入札 海外主要企業決算 DEUTSCHE BOERSE AG PRELIM (DB1Gn.DE) （東京 １０日 ロイター）
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