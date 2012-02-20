追加：起債予測一覧〔表〕＝2月20日現在

追加：・オリックス（国内ＳＢ表掲載）の備考欄に、ホールセール向け債を追加しました。 ・トルコ共和国を円建て外債表に追加しました。 ・兵庫県を地方債表に追加しました。 ・島津製作所などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 2/16 AA 期間3年・5年 発行額は3年債が200億円程度、 5年債が100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和ＣＭ、東海東京、ＢＮＰパリバ レンジ／ 3年債：T(267回)+26─29bp 5年債：T(284回)+26─29bp 2月22日に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 2/16 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ レンジ／T(320回)+22─24bp 2月22日に起債予定 大陽日酸 <0#4091=JFI> 2/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+22─26bp 2月22日に起債予定 双日 <0#2768=JFI> 2/16 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／L+29─33bp 今週後半に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 2/15 AA 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(93回)+9─14bp 今週後半に起債予定 # オリックス <0#8591=JFI> 2/20 AA 期間3年、発行額100億円 ホールセール向け債 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、 みずほ、野村 2月24日に起債予定 2/15 AA 期間5年、個人債 主幹事は大和ＣＭ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 2/15 AA 期間5年、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 2/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ、大和ＣＭ レンジ／L+28─32bp 今週後半に起債予定 サッポロホールディングス 2/14 AA 期間5年、発行額100億円 <0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+12─18bp 今週後半に起債予定 日立化成工業 <0#4217=JFI> 2/13 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(320回)+19─24bp 今週後半に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 2/13 A 期間5年 主幹事は野村 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 A 期間は中期 主幹事はみずほ 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/ 9 AA 期間4年・7年・10年 発行額は4年債が350億円、 7年債が150億円、10年債が500億円 主幹事は4年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、7年債と10年債が野村 レンジ／ 4年債：T(277回)+14bp 7年債：T(299回)+11bp 10年債：T(320回)+11bp 2月21日に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ テルモ ( 4543.T ) 12/12 AA 期間3年・5年、発行額各400億円 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ レンジ／ 3年債：T(269回)+17─21bp 5年債：T(285回)+17─20bp 今週後半に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 引受額：ＳＭＢＣ日興120億円、