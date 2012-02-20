21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：１５ 民主党成長戦略・経済対策ＰＴ総会 ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０９：００─１２：００ 衆院予算委員会（一般質疑） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債(３月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：００─１５：５０ 衆院本会議（国・地方税改正の趣旨説明と質疑） １３：３０ Ｉｄｅｃ( 6652.T )、太陽光発電用パワーコンディショナなど新製品発売 １５：３０ 大阪証券取引所定例会見（大証） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０日（月） １４００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 フランス国債入札 米国［プレジデンツデー］、インド［マハシバラトリ］、ブラジル［カーニバル］ ２１日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁、パネルティスカッションに参加 ０７００ＧＭＴ ＥＵ財務相理事会 １３３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 スペイン３カ月物・６カ月物国債入札 ブラジル［カーニバル］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 21 Feb Q4 2012 Dell Inc. DELL.O 0.51 30 0.53 21 Feb Q4 2012 Wal-Mart Stores, Inc. ( WMT ) 1.45 25 1.34 （東京 ２１日 ロイター）