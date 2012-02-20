起債条件一覧〔表〕＝2月21日現在

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【起債条件一覧＝国内ＳＢ】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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1 伊藤園 (2593.T) 200 5 0.494 T285+17 2/23 野 村 A+
A+
57 神戸製鋼所 100 5 0.528 T284+22 2/23 野 村 A+
<0#5406=JFI> みずほ
大和CM
SMBC日興
58 神戸製鋼所 100 10 1.232 T320+28 2/23 野 村 A+
<0#5406=JFI> みずほ
三菱UFJMS
18 ホンダファイナンス 400 5 0.479 T285+15 2/28 大和CM AA
<0#8461=JFI> Ｇ Ｓ A1
9 首都高速道路<0#0907=JFI> 200 5 0.448 T284+14 2/23 みずほ AA+
三菱UFJMS Aa3
野 村
大和CM
メリル
7 阪神高速道路 150 5 0.448 T284+14 2/23 みずほ AA+
<0#0908=JFI> SMBC日興
大和CM
4 三井住友ファイナンス 100 5 0.554 T285+23 2/23 SMBC日興 AA‐
＆リース <0#8592=JFI> みずほ A+
しんきん
SMBCフレンド
19 みずほ銀行<0#8413=JFI> 630 10 1.67 ─ 2/24 みずほ A
みずほインベA+
36 三菱東京ＵＦＪ銀行 1520 10 注参照 ─ 2/22 三菱UFJMS AA‐
<0#8315=JFI> A
10 りそな銀行<0#8319=JFI> 660 10 注参照 ─ 2/22 野 村 A
大和CM
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・みずほ銀行債：劣後債。個人投資家向けに販売。
・三菱東京ＵＦＪ銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。
利率は当初５年が１．１０％、以降が５年物円スワップ＋０．５９％。
・りそな銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。
利率は当初５年が１．４７％、以降が５年物円スワップのオファード・レート
＋０．９５％。
【起債条件一覧＝財投機関債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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81 高速道路機構 300 10 1.03 ─ 2/24 注参照 AA+
<0#0905=JFI>
36 関西国際空港 50 3 0.292 T267+14 2/28 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
大和CM Aa3
37 関西国際空港 50 5 0.438 T284+13 2/28 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
大和CM Aa3
38 関西国際空港 150 10 1.112 T320+16 2/28 SMBC日興 AA‐
<0#0936=JFI> みずほ AA
大和CM Aa3
2 中部国際空港 100 5 0.489 T284+14 2/24 三菱UFJMS AA‐
<0#0941=JFI> 野 村
7 国立大学財務・経営 50 5 0.464 T285+12 2/29 みずほ AA
センター <0#1286=JFI> 三菱UFJMS
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
・高速道路機構債：事務はみずほ。
【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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44 鉄道建設・運輸施設整 290 5 0.460 T285+9 2/28 野 村 AA
備支援機構 <0#1295=JFI> 三菱UFJMS Aa3
みずほ
45 鉄道建設・運輸施設整 100 10 1.050 T320+6 2/28 野 村 AA
備支援機構 <0#1295=JFI> 三菱UFJMS Aa3
みずほ
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注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。
【起債条件一覧＝都市再生債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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【起債条件一覧＝公社債】
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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付
（億円） 間 （％） （bp）
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5 広島高速道路公社 110 10 1.032 T320+8 2/28 三菱UFJMS ─
<0#1263=JFI> 野 村
126 福岡北九州高速道路公社 100 10 1.050 T320+6 2/22 三菱UFJMS ─
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