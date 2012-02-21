UPDATE1: 中日本高速道路、4年・350億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.385％

［東京 ２１日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、中日本 高速道路<0#1289=JFI>は、期間４年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額３５０億円。 利率 ０．３８５％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２７７回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 中日本高速道路 募集期間 ２月２１日 第３７回社債 払込期日 ２月２８日 発行額 ３５０億円 各社債の金額 １０００万円 期間 ４年 主幹事 下記参照 利率 ０．３８５％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．３８５％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還期限 ２０１６年２月２６日 利払日 ２月、８月の各２８日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 大和証券キャピタル・マーケッツ ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料１０銭 ・引受証券と引受額（案 単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１７５ 大和証券キャピタル・マーケッツ１７５ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）