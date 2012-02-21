Markets |
UPDATE1: 米ゴールドマン
＊引受手数料を追加しました。
［東京 ２１日 ロイター］ 米ゴールドマン・サックス・グループ(GS.N)
<0#1222=JFI>は、期間５年の変動利付きサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定し
た。発行額６０億円。発行登録追補書類と主幹事の発表で明らかになった。
利率 ロンドン銀行間市場における日本円の３カ月預金のオファード・レート
に年率２．２０％を加えた利率
発行価格 １００円
［ 募集要項一覧 ］
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 ゴールドマン 申込期間 ２月２１日
・サックス・グループ 払込期日 ２月２８日
第４回変動利付円貨社債 各社債の金額 １億円
発行額 ６０億円 引受会社 ゴールドマン・サックス証券
期間 ５年 （単独）
利率 上記参照 財務代理人 三井住友銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）
償還期限 ２０１７年２月２８日 Ａ─ （Ｓ＆Ｐ）
利払日 ２月、５月、８月、１１月 Ａ （フィッチ）
の各２８日 Ａ１ （ムーディーズ）
--------------------------------------------------------------------------------
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭（追加）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文