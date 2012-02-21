＊引受手数料を追加しました。 ［東京 ２１日 ロイター］ 米ゴールドマン・サックス・グループ( GS.N ) <0#1222=JFI>は、期間５年の変動利付きサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定し た。発行額６０億円。発行登録追補書類と主幹事の発表で明らかになった。 利率 ロンドン銀行間市場における日本円の３カ月預金のオファード・レート に年率２．２０％を加えた利率 発行価格 １００円 ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ゴールドマン 申込期間 ２月２１日 ・サックス・グループ 払込期日 ２月２８日 第４回変動利付円貨社債 各社債の金額 １億円 発行額 ６０億円 引受会社 ゴールドマン・サックス証券 期間 ５年 （単独） 利率 上記参照 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ） 償還期限 ２０１７年２月２８日 Ａ─ （Ｓ＆Ｐ） 利払日 ２月、５月、８月、１１月 Ａ （フィッチ） の各２８日 Ａ１ （ムーディーズ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭（追加）