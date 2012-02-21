起債予測一覧〔表〕＝2月22日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- アドバンテスト (6857.T) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 森永乳業 <0#2264=JFI> 2/21 A 期間6年、発行額100億円 主幹事は野村 来週前半に起債予定 タカタ <0#7312=JFI> 2/21 A 期間7年、発行額100億円 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村 来週前半に起債予定 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 2/21 A 永久劣後債、 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月上旬に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 2/21 A 期間10年 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 2/16 AA 期間3年・5年 発行額は3年債が200億円程度、 5年債が100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和ＣＭ、東海東京、ＢＮＰパリバ レンジ／ 3年債：T(267回)+27bp 5年債：T(284回)+27bp 2月22日に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 2/16 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ レンジ／T(320回)+22─23bp 2月22日に起債予定 大陽日酸 <0#4091=JFI> 2/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+22─23bp 2月22日に起債予定 双日 <0#2768=JFI> 2/16 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／L+29─31bp 2月23日に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 2/15 AA 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(93回)+9─14bp 今週後半以降に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 2/20 AA 期間3年、発行額100億円 ホールセール向け債 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、 みずほ、野村 レンジ／L+38─42bp 2月24日に起債予定 2/15 AA 期間5年、個人債 主幹事は大和ＣＭ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 2/15 AA 期間5年、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 2/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ、大和ＣＭ レンジ／L+29─31bp 2月24日に起債予定 サッポロホールディングス 2/14 AA 期間5年、発行額100億円 <0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+12─16bp 2月24日に起債予定 日立化成工業 <0#4217=JFI> 2/13 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(320回)+20─23bp 今週後半に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 2/13 A 期間5年、発行額100億円 主幹事は野村 レンジ／L+45─52bp 来週前半に起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 A 期間は中期 主幹事はみずほ みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 (4544.T) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ テルモ (4543.T) 12/12 AA 期間3年・5年、発行額各400億円 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ レンジ／ 3年債：T(269回)+18─20bp 5年債：T(285回)+17─18bp 2月23日に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公
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