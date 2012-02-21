起債条件一覧〔表〕＝2月22日現在

【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 37 中日本高速道路 350 4 0.385 T277+14 2/28 三菱UFJMS AA+ <0#1289=JFI> 大和CM Aa3 38 中日本高速道路 150 7 0.677 T299+11 2/28 野 村 AA+ <0#1289=JFI> Aa3 39 中日本高速道路 500 10 1.057 T320+11 2/28 野 村 AA+ <0#1289=JFI> Aa3 1 伊藤園 ( 2593.T ) 200 5 0.494 T285+17 2/23 野 村 A+ A+ 57 神戸製鋼所 100 5 0.528 T284+22 2/23 野 村 A+ <0#5406=JFI> みずほ 大和CM SMBC日興 58 神戸製鋼所 100 10 1.232 T320+28 2/23 野 村 A+ <0#5406=JFI> みずほ 三菱UFJMS 18 ホンダファイナンス 400 5 0.479 T285+15 2/28 大和CM AA <0#8461=JFI> Ｇ Ｓ A1 9 首都高速道路<0#0907=JFI> 200 5 0.448 T284+14 2/23 みずほ AA+ 三菱UFJMS Aa3 野 村 大和CM メリル 7 阪神高速道路 150 5 0.448 T284+14 2/23 みずほ AA+ <0#0908=JFI> SMBC日興 大和CM 4 三井住友ファイナンス 100 5 0.554 T285+23 2/23 SMBC日興 AA‐ ＆リース <0#8592=JFI> みずほ A+ しんきん SMBCフレンド 19 みずほ銀行<0#8413=JFI> 630 10 1.67 ─ 2/24 みずほ A みずほインベA+ 36 三菱東京ＵＦＪ銀行 1520 10 注参照 ─ 2/22 三菱UFJMS AA‐ <0#8315=JFI> A 10 りそな銀行<0#8319=JFI> 660 10 注参照 ─ 2/22 野 村 A 大和CM -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・みずほ銀行債：劣後債。個人投資家向けに販売。 ・三菱東京ＵＦＪ銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。 利率は当初５年が１．１０％、以降が５年物円スワップ＋０．５９％。 ・りそな銀行債：期限前償還条項付劣後債。個人投資家向けに販売。 利率は当初５年が１．４７％、以降が５年物円スワップのオファード・レート ＋０．９５％。 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 81 高速道路機構 300 10 1.03 ─ 2/24 注参照 AA+ <0#0905=JFI> 36 関西国際空港 50 3 0.292 T267+14 2/28 SMBC日興 AA‐ <0#0936=JFI> みずほ AA 大和CM Aa3 37 関西国際空港 50 5 0.438 T284+13 2/28 SMBC日興 AA‐ <0#0936=JFI> みずほ AA 大和CM Aa3 38 関西国際空港 150 10 1.112 T320+16 2/28 SMBC日興 AA‐ <0#0936=JFI> みずほ AA 大和CM Aa3 2 中部国際空港 100 5 0.489 T284+14 2/24 三菱UFJMS AA‐ <0#0941=JFI> 野 村 7 国立大学財務・経営 50 5 0.464 T285+12 2/29 みずほ AA センター <0#1286=JFI> 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・高速道路機構債：事務はみずほ。 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 44 鉄道建設・運輸施設整 290 5 0.460 T285+9 2/28 野 村 AA 備支援機構 <0#1295=JFI> 三菱UFJMS Aa3 みずほ 45 鉄道建設・運輸施設整 100 10 1.050 T320+6 2/28 野 村 AA 備支援機構 <0#1295=JFI> 三菱UFJMS Aa3 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- F99 地方公共団体金融機構 30 7 0.554 ─ 2/28 三菱UFJMS AA+ <0#0906=JFI> AA‐